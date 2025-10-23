Președintele României, Nicușor Dan, va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Situația din Ucraina, dar și cea din Orientul Mijlociu se află pe agenda discuțiilor.

Șeful statului a ajuns încă de miercuri, la Bruxelles, unde a participat la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE – Egipt.

Potrivit Administrație Prezidențiale, agenda Consiliului European de joi include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova.