În luna septembrie 2025, România înregistra 4.692.810 pensionari, cu 3.548 mai mulți față de luna anterioară, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Pensia medie la nivel național a fost de 2.773 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13,012 miliarde de lei.

Din total, 544.016 pensionari proveneau din agricultură, aceștia având o pensie medie de 718 lei.

În ceea ce privește categoriile de pensii, 3.767.083 de persoane erau pensionate la limita de vârstă, dintre care 2.153.359 femei, cu o pensie medie de 3.102 lei.

Tot în septembrie, 2.945 de persoane primeau pensie anticipată (3.774 lei, în medie), iar 76.386 beneficiau de pensie anticipată parțială (2.680 lei). Pensia de invaliditate era acordată unui număr de 402.382 de persoane, cu o medie de 1.108 lei, dintre care 45.960 aveau gradul I de invaliditate.

De asemenea, 443.916 persoane beneficiau de pensie de urmaș, cu o pensie medie de 1.500 lei, iar 98 de pensionari primeau ajutor social, în valoare medie de 540 de lei.

Sursa: Realitatea Financiara