Cu proiect facut inca din 2019, podul pietonal de la capatul strazii Crizantemelor, care face legatura cu strada Gelu, in zona cartierelor Dambovita-Iosefin, ar putea intra in sfarsit in santier pentru modernizare.

Pasarela Gelu se află acum într-un stadiu avansat de degradare, fiind construită imediat după al doilea război mondial. Este una din mai multe pasarele pe care primăria le are în vedere pentru modernizare. De asemenea, este o lucrare care oferă alternative confortabile și mai scurte de deplasare pentru pietoni și bicicliști.

Valoarea totală a investiției este de 12,6 mil RON (cu TVA), din care licitația pentru execuție este de 9,8 mil RON (cu TVA).

În noiembrie, Primăria Timișoara a scos la licitație șantierul de reabilitare de la Pasarela Gelu – Crizantemelor. Au fost depuse două oferte: de la Electrogrup SA, din județul Cluj, și asocierea Art Construct Timiș – Viales y Obras Publicas SA – Banu Activ Instal – Parva Electric. Cele doua oferte depuse pana joi, la termenul limita, au intrat in evaluare.

„Este o lucrare al cărei scop este să ofere alternative confortabile și mai scurte de deplasare pentru pietoni și bicicliști. Pasarela va deschide un culoar de mobilitate cu Turnul de Apă care, de asemenea, se află în reabilitare”, explica, la lansarea licitației, viceprimarul Ruben Lațcău.

Sursa: Realitatea de Timis