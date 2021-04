Maratonul Vaccinării de la Timisoara pare a fi, cel putin după primele ore, o reusită. Timisorenii s-au asezat la rand cu mai bine de o ora inainte de deschiderea celor 30 de fluxuri organizate la Centrul Regional de Afaceri. Si au continuat sa vina, asa incat, desi se lucreza la foc continu, la un moment dat timpul de asteptare depasea o ora.

Centrul este deschis insa non stop, asa ca cei care vin la ore mai tarzii au toate sansele sa nu fie nevoiti sa astepte prea mult. Pentru vaccinare si organizare acolo lucreaza aproape 500 de voluntari, medici, asisteni si studenti de la Universitatea de medicina si farmacie. O noutate este faptul ca vaccinarea se poate face doar cu bletinul, adica nu este nevoie de inscrierea in platforma de vaccinare, operatiune care ii punea pe multi in incurcatura. Serul folosit este Pfizer si sunt disponibile aproape 13.000 de doze. Asta in conditiile in care, saptamani la rand, rata de infectare din Timis a fost printre cele mai mari din tara iar Timisoara si localitatile limitrofe au fost in carantina.

Ca un amanunt deosebit, printre cei care au mers acolo la vaccinare s-au numărat și membrii ai trupei Cargo, al cărui lider, Adi Bărar, s-a stins din cauza coronavirusului.

Centrul va ramane deschis pana luni dimineata, la ora 8.00. Pentru rapel va fi organizata o actiune similara, doar ca locul de administrare va fi Sala Constantin Jude, adica sala sporturilor din Timisoara.

