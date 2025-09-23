Este scandal uriaș pe plafonarea adaosului comercial la produsele de bază! Premierul vrea ca măsura să dispară, dar PSD și UDMR cer prelungirea ajutorului social pentru a-i proteja pe cei cu venituri mici. Deja prețurile la raft au explodat, iar specialiștii spun că până la final de an putem asista la noi scumpiri de aproximativ 10%. Totul este pus pe seama noilor taxe: TVA, accize, eliminarea plafonării la energie. Între timp, românii caută promoții în magazine și tot taie produse de pe listă cînd merg la cumparaturi.

Român: La produsele de bază ar trebui să rămână (plafonarea – n.r.).

Reporter: Din pensie cât dați pe mâncare, facturi, medicamente?

Român: 80%.

Sunt consecințele măsurilor luate de noul guvern. Prețurile au explodat, puterea de cumpărare a scăzut, iar veniturile au înghețat. Prognozele nu sunt deloc bune.

Până la final de an am putea asista la o creștere a prețurilor cu până la zece procente, totul din cauza tva-ului, a accizelor și un factor important – eliminarea plafonării la energie. Dacă se elimina plafonarea la alimente, atunci inflația ar putea ajunge până la 15%

„Acum trebuie să cauți și să vânezi unde sunt oferte că să poți să mai faci ceva”, spune un român.

„Am luat niște gogoșari care sunt foarte frumoși și oferta e foarte bună. Am dat aproape 8 lei, în alte părți 10, 12, 15, în funcție de puterea de cumpărare”, spune un altul.

Și în timp ce oamenii caută promoțiile de la raft, în coaliție sunt tensiuni uriașe pe tema plafonării adaosului. Premierul vrea să elimine măsura, iar retailerii și-au transmis punctul de vedere la întâlnire – nu sunt de acord cu intervenția statului în economie.

Partidul Social Democrat a depus deja în Parlament un amendament prin care vrea prelungirea măsurii dacă decizia din ședință este negativă.

„Plafonarea adaosului comercial la cele 17 produse nu aduce nicio implicație bugetară. Este o măsură de protecție a oamenilor, în primul rând celor cu venituri mici și mijlocii împotriva acestui val de scumpiri care ne va aștepta în această perioadă”, a declarat Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

„Susțin, nu PSD-ul, ci plafonarea adaosului comercial. Înțelegem că domnul Ilie Bolojan nu dorește, asta este treaba domnului Bolojan”, a afirmat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Experții spun că plafonarea a avut și efecte negative. S-au scumpit unele categorii de produse, iar altele au intrat la apă.

Sursa: Realitatea Financiara