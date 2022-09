De foarte multă vreme, imobile istorice din Timișoara sunt distruse de clanurile care le-au ajuns prorpietari. Asa zisa renovare se transformă într-o urâțire a casei prin aplicarea nor materiale si elemente fara nicio legatura cu arhitectura originală. De la placări cu travertin, la coloane grotesti, acoperisuri sumbre, usi sculptate grosier, gratii cu tot felul de inflorituri, toate sunt folosite din belsug, fara niciun pic de respect pentru istoria si frumusetea de odinioară a orașului.

Primarul Dominic Fritz a pus piciorul în prag. „Nu voi accepta mutilarea patrimoniului Timișoarei, chiar dacă devin ținta celor care de prea mult timp au fost lăsați să facă ce vor.

Am transmis azi o plângere penală (a 6-a în acest an) după ce inspectorii primăriei au constatat că proprietarii unei case aflată în zona istorică de protecție au făcut lucrări care nu erau prevăzute în autorizația eliberată de noi. Aceste lucrări au dus la modificarea substanțială a aspectului acestui imobil. Pedeapsa pe care o riscă aceștia este de la 3 luni la un an închisoare sau amendă penală.