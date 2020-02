Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține că municipalitatea a găsit soluția pentru alungarea ciorilor din Parcul Catedralei.

Potrivit primarului Robu, după testarea mai multor metode de alungare a ciorilor care s-au dovedit a fi ineficiente, a fost găsită întâmplător o soluție.

“De Crăciun, știți bine că s-au pus aceste lampioane prin copacii din parcarea primăriei și de pe strada Mihai Eminescu. Aici era plin de ciori. Și la un moment dat am făcut o observație: nu mai sunt ciori pe aici. Oare chiar nu le place lumina sau sunt speriate văzând ceva corpuri care luminează în copaci unde ele obișnuiau să stea. Am monitorizat ce se întâmplă din decembrie până acum. Nicio cioară n-a mai apărut aici. I-am cerut, săptămâna trecută, directorului Direcției de Mediu, domnul Adrian Bere, să pună lampioane în parcul Catedralei. Ieri au fost puse, alaltăseară n-a fost nicio cioară, aseară s-a făcut verificarea, am și poze. Nici urmă de ciori. Așadar am redat parcul Catedralei oamenilor”, spune edilul Timișoarei.

Primarul Nicolae Robu nu este sigur că metoda va da rezultate pe termen lung, susținând că ciorile s-au dovedit a fi foarte inteligente în disputa cu autoritățile locale.