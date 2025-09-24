Un elev de 17 ani a fost ridicat joi dimineață și dus la audieri, măsura fiind luată în cadrul anchetei declanșate după valul de mesaje de amenințare transmise către unități de învățământ, spitale și inspectorate de poliție din aproape toate județele țării. Din primele informații, adolescentul ar fi fost săltat chiar din scara blocului în care locuia, în timp ce se îndrepta spre școală.

Poliţiştii fac, miercuri, verificări în cazul mesajelor de ameninţare care continuă să fie trimise la şcoli şi unităţi medicale.

La ora transmiterii acestei ştiri, poliţiştii verifică o persoană dacă este cumva cea care a trimis mesajele de ameninţare la şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară. Din primele informații, ar fi vorba despre un adolescent de 17 ani din Capitală, susțin surse citate de News.ro.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă minorul are o legătură directă cu transmiterea e-mailurilor de eaenințare sau dacă a colaborat cu alte persoane implicate în această acțiune.