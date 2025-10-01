România se află în centrul unei transformări majore a industriei tutunului, fiind una dintre puținele piețe din lume unde consumatorii au acces la toate cele trei categorii de produse cu risc redus: tutun încălzit, dispozitive de vapat și pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Aceste produse inovatoare nu implică arderea tutunului și sunt considerate alternative mai puțin riscante comparativ cu fumatul tradițional.
„România este o piață importantă pentru BAT, pentru că oferă un context favorabil inovației. Țara se află printre puținele la nivel global în care sunt disponibile toate cele trei categorii de produse fără fum: produsele cu tutun încălzit, produse pentru vapat și pliculețe cu nicotină.
Această diversitate de opțiuni reprezintă un exemplu remarcabil al progresului și permite consumatorilor adulți să aleagă soluția care li se potrivește cel mai bine”, subliniază Dr. James Murphy, Directorul Științific și de Cercetare al BAT.