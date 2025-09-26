O propunere legislativă privind stabilirea prețului maxim de vânzare pentru apa potabilă comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori, precum aeroporturile, gările sau stațiile de metrou, a fost depusă la Parlament.

Inițiatorii propun ca prețul pentru sticla de 500 ml de apă îmbuteliată să nu depășească 3 lei, menționează Radio România Actualități.

Inițiatorii, parlamentari USR, arată că dreptul la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile în zonele menționate sunt disproporționat de mari, în cele mai multe cazuri de trei-patru ori mai ridicate decât cele dintr-un magazin sau local obișnuit.

Acest demens nu reprezintă o noutate în spațiul Uniunii Europene, mai arată inițiatorii, care menționează exemplul Greciei sau al Ciprului, unde sticla de apă la jumătate de litru este comercializată în aeroporturi la 60 de eurocenți.

De asemenea, Spania a impus un preț maxim de un euro pentru sticla de apă de 500 ml.

Documentul a fost înregistrat la Senat ca prim for sezizat pentru dezbatere.