Răcirea bruscă a vremii și lipsa zilelor însorite au dus la o explozie a prețului la electricitate și gaz metan! România a înregistrat un preț mediu zilnic al energiei electrice de 142 euro pe MegaWatt oră, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană după Ungaria.

În cazul gazelor naturale, prețul a atins 176,3 lei pe MegaWatt oră. Ultima oară când a fost consemnat un preț mai ridicat pe platforma Bursei Române de Mărfuri, tariful plătit era de 179 de lei pe MegaWatt oră.

Specialiștii spun că evoluțiile din ultima perioadă confirmă dependența tot mai mare de condițiile meteo și volatilitatea prețurilor. Mai mult, în condițiile de cerere ridicată, ponderea gazelor crește, fapt care indică o dependență tot mai mare față de sursele externe. Toate costurile suplimentare se vor reflecta în facturi, iar mai multe întreprinderi ar putea să își limiteze producția.

Sursa: Realitatea Financiara