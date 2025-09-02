Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a convocat joi o întâlnire de lucru cu reprezentanții principalelor instituții din domeniu, pentru a discuta măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028 privind eficientizarea justiției civile și penale. Este prima discuție de acest fel de la izbucnirea scandalului legat de pensiile magistraților, care a provocat proteste inclusiv în sistemul judiciar.

Potrivit Ministerului Justiției, invitația a fost transmisă către președinta Consiliului Superior al Magistraturii, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al României, dar și către reprezentanții Institutului Național al Magistraturii, Uniunii Naționale a Barourilor, Uniunii Notarilor Publici, Uniunii Executorilor Judecătorești și Școlii Naționale de Grefieri.

Agenda discuțiilor va include teme precum digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru și folosirea acestora pentru investiții în infrastructură, eficientizarea administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, dar și sancționarea celor care depun plângeri contravenționale cu rea-credință. Totodată, vor fi analizate soluții alternative pentru degrevarea instanțelor.

Ministerul subliniază că analiza va ține cont și de inițiativele legislative aflate în dezbatere parlamentară, care ar putea reduce durata proceselor și ar îmbunătăți activitatea instanțelor. Printre obiective se numără reducerea termenelor de soluționare a cauzelor și punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătorești.

Un alt punct important vizează promovarea soluțiilor alternative pentru litigii, reglementarea procedurilor la distanță pentru cauzele cu profesioniști și introducerea unor mecanisme de filtrare a sesizării instanțelor, pentru a limita numărul mare de dosare care nu necesită judecată.

Ministerul Justiției mai precizează că digitalizarea instanțelor, prin generalizarea dosarului electronic, precum și revizuirea cadrului legislativ și procedural, fac parte din măsurile strategice asumate. Întâlnirea de lucru va avea loc la sediul MJ, în vederea stabilirii unor soluții concrete pentru implementarea obiectivelor din Programul de Guvernare.

