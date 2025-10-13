Premierul Republicii Moldova Dorin Recean a anunțat luni, 13 octombrie, că se va retrage din funcție, într-o conferință de presă coună cu Igor Grosu, președintele PAS.

Președintele PAS, Igor Grosu, a precizat că, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională, Partidul Acțiune și Solidaritate va propune un candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Dorin Recean a precizat că este o decizie personală și nu va rămâne în politică și în viața publică, continuându-și cariera profesională.

„Am fost onorat de intenția PAS, dar decizia mea personală este alta. Nu am intenționat să rămân în politică. Îmi voi depune mandatul de deputat și îmi voi continua drumul profesional”, a spus Dorin Recean.

Maia Sandu: Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați

Președintele Maia Sandu i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru că a condus Guvernul „în acești ani complicați”.

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

„Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, a spus Maia Sandu.

