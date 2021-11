Roata Panoramică a ajuns la Iulius Town din Timişoara şi a fost montată în parcarea din faţa clădirilor din birouri. Cei care doresc să admire oraşul de sus şi să se bucure de spiritul Crăciunului sunt aşteptaţi, începând de sâmbătă, la Iulius Town.

În acest an, Timişoara va avea cel puţin trei târguri de Crăciun. După cele din Piaţa Victoriei şi de la Muzeul Satului Bănăţean, şi cei de la Iulius Town s-au pregătit pentru sărbătorilor de iarnă. „Winter in my town” va include căsuţe cu bunătăţi de sezon şi idei de cadouri, food trucks cu preparate delicioase, un autodrom, un carusel rotativ cu lanţuri, o Piaţă de Brazi şi cornere tematice perfecte pentru fotografii pe Instagram. Piesa de rezistenţă va fi roata panoramică, deja amenajată în parcarea VIP de la Iulius Town.

Roata, adusă în premieră în Timişoara, are o înălţime de peste 30 de metri, 18 gondole a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute.

Deschiderea „Winter in my town” va avea loc în această sâmbătă.

Programul artistic din zilele de weekend va fi susţinut de ansambluri de muzică şi artişti locali, precum şi elementele de decor, patine, skiuri de lemn, sănii, butuci de lemn şi mii de luminiţe, elemente care vor reda atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, au anunţat cei de la Iulius Town.

Sursa foto: adevarul.ro

Sursa: Realitatea de Timis