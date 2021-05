Școlile, spitalele și locuințele din oraș riscă să rămână fără apă caldă. În tot acest timp fostul primar Nicolae Robu cere DNA să-l ancheteze pe actualul edil Dominic Fritz.

Societatea de termoficare Colterm a primit amenda pentru că nu a achiziționat până la 30 aprilie certificatele verzi care compensează poluarea din anul anterior. Valoarea acestora se ridica la aproximativ 9 milioane de euro. Amenda primită acum se adaugă celor celor peste 300 de milioane de lei pe care Colterm le datorează statului şi furnizorilor. Primăria Timișoara aștepta bani de la guvern pentru a salva societatea de termoficare a orașului, dar acest lucru va mai dura, timp in care Colterm riscă noi amenzi și, într-un final, chiar închiderea. Între timp, actualul primar spune că președintele Consiliului Județean i-ar fi pus bețe în roate in cazul obținerii banilor, cel invinuit îl acuză ca aplică citez tehnica strutului, toate acestea in timp ce fostul primar explica, pe retelele de socializare, ce greseli a facut actuala administratie si cum a reusit el sa gestioneze situatia certificatelor verzi. Totodata el crede ca DNA trebuie sa intre pe fir pentru a recupera de la cei vinovati prejudiciul creat din cauza amenzii uriase si pentru a verifica daca nu cumva exista un scop ascuns in spatele intregii afaceri.

Sursa: Realitatea de Timis