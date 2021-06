Cunoscut sub numele de Uszoda, locul a devenit de ani buni o pată pe obrazul orașului. Altădată un loc de distracție, unde oamenii mergeau sa inoate, sa se racoreasca si, in general, sa se distreze, baza cu doua bazine, vestiare si locuri unde se vindeau diverse alimente a devenit o ruina insalubra. A fost practic un adapost preferat al oamenilor strazii, care au transformat cochetul strand intr-o groapa de gunoi in centrul orasului. Acum, primarul spune ca va schimba lucrurile.

„Am mers zilele trecute până la fostul centru de natație din Parcul Central (Scudier), împreună cu mai mulți colegi din Primăria Timișoara pentru a găsi o soluție de a valorifica această locație. În urmă cu câteva luni, când am venit la primărie, baza era o ruină plină de gunoaie și un adăpost pentru oamenii străzii, chiar în centrul Timișoarei. Era un loc căzut în uitare din 2013. Am scos de acolo, în ultimele săptămâni, peste 100 de tone de gunoaie, iar în urma vizitei pe teren de zilele trecute am decis să transformăm Uszoda într-un centru sportiv și cultural. În următoarele zile vom lucra la un proiect de reconversie a spațiului, astfel încât baza să poată fi deschisă încă din această vară.

Dărâmăm gardurile din beton care acum separă baza Uszoda de parc, dar le vom păstra pe cele vechi, vom reface terenurile de baschet și vom transforma cel puțin unul dintre bazine într-un loc de spectacole și proiecții de film.

Evident, amenajarea de la Uszoda este o soluție temporară până când vom obține fondurile necesare unei reabilitări complete” a afirmat el..

Sursa: Realitatea de Timis