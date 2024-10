Seceta severă din acest an va aduce noi scumpiri uriașe la raft! Este avertismentul lansat de fermieri și cei din industria alimentară, iar unul dintre produsele care și-ar putea dubla prețul este uleiul.

Potrivit estimărilor, țara noastră are cea mai mică producție de floarea soarelui din ultimii 15 ani. Vești bune nu vin nici în ceea ce privește prețul cărnii de porc.

Seceta usucă buzunarele românilor. Veștile sunt tot mai sumbre, mai ales că recolta de anul acesta la cereale a fost una extrem de slabă. Pentru floarea soarelui, spre exemplu, fermierii spun că producția este aproape zero.



„La floarea soarelui si porumb, chiar suntem într-un mare impas. Producțiile au fost mici, chiar spre limita de a nu recolta. În zonele unde am avut sub 150 de l de apă și practic lipsa apei din luna mai pana in septembrie, a făcut ca producția să fie spre zero.”, a declarat Ionuț Olteanu, fermier.

Acest lucru se traduce într-un singur lucru: uleiul va fi mai scump.

„Evident că prețurile vor crește. Adăugăm aici un lucru foarte important, seceta, cea care a condus la creșterea prețului la cereale și la furaje. Creșteri de prețuri pe zona de panificație, creșteri de preț pe carnea de porc și preparate din carne, creșteri pe zona de lactate. Dacă discutăm despre floarea soarelui, este o cantitate insuficientă și atunci prețul crește.”, a transmis Dragoș Frumosu, expert în alimentație.

Specialiștii spun că se preconizează o creștere de aproximativ 10% în perioada următoare. Românii sunt disperați și spun că abia se mai descurcă de la o lună la alta.

„Se va scumpi pentru că va fi cerere mare, iar oferta internă este foarte limitată. Importăm carne din țări care au pestă porcină. Există si aici o problemă. România este o țară cu posibilități enorme din punct de vedere al producției agricole. De sărbători vom avea un Crăciun mai scump.”, spun specialiștii.

Românii sunt nemulțumiți de ceea ce va urma.

„O să cumpărăm mai puțin sau asta este, ce să facem. Ne adaptăm. În general, te mulțumești cu mai puțin. Asta este treaba. Și așa trebuie să mai slăbim. Mă uit la toate prețurile, vad despre ce este vorba și vad unde este vorba ca preț și calitate, atunci cumpăr.”