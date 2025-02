Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a aruncat bomba, într-un interviu în exclusivitate acordat Ancăi Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel. Întrebat despre cea mai controversată afacere de care este asociat numele său, FNI, Vîntu a afirmat că totul a fost perfect legal cât timp el a deținut controlul.

S.O. Vîntu: „Eu am fost condamnat cu 100 de ani de pușcărie ca să se dea satisfacție unui public nătâng. Și am fost condamnat pentru spălare de bani, nu pentru furturi. O porcărie, evident, pentru că spălarea de bani presupune că banii folosiți într-o afacere, într-un transfer bancar, sunt bani obținuți legitim.

V-am spus că nu s-a furat niciun leu de acolo, iar banii mei erau perfect legitimi.

Anca Alexandrescu: Totuși, domnule Vîntu, afacerea sau acest sistem piramidal, spre deosebire de Caritas, a fost făcut cumva cu garanția statului român, ca să dea credibilitate acestei afaceri. CEC-ul l-a garantat.

S.O. Vîntu: De acord, Banca Agricolă de asemenea. Numai că eu am vândut acest fond de investiții către Centrocop în 1997. Banca Agricolă, CEC-ul, au intrat ca acționari în FNI, mult după ce am vândut eu.”