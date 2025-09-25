Spitalele publice şi cele private vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon, iar în unităţile de primiri urgenţă şi secţiile de terapie intensivă, să asigure sisteme de supraveghere video, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Nerespectarea noilor dispoziţii va fi sancţionată cu amenzi de până la 30.000 de lei. Modificarea legislaţiei în domeniul sănătăţii a beneficiat de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare, transmite redactorul RRA Cătălin Purcaru.

Proiectul legislativ vine în sprijinul pacienţilor şi a personalului medical, spune deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre iniţiatori.

Emanuel Ungureanu: Într-un context în care avem o instituţie a statului ANMCS care acreditează spitale an de an, fără să respecte standardele minime de siguranţă pentru pacient.

Deputatul UDMR Vass Levente consideră că accentul trebuie pus în continuare inclusiv pe posibilitatea spitalelor de a pune la punct acest sistem.

Vass Levente: De a controla siguranţa pacienţilor într-o zonă foarte, foarte sensibilă. Procedurile nu trebuie puse la o parte. Cu monitorizare sau fără monitorizare, şeful secţiei, autoritatea asistentei şefe nu poate fi înlocuită de un simplu monitor.

AUR susţine iniţiativa, dar atrage atenţia asupra lipsei personalului medical, spune deputatul Cristina Butură.

Cristina Butură: Avem saloane ATI cu şase paturi, plus rezervă, deservite de un singur asistent medical şi un infirmier pe tură. Oricât de performante ar fi camerele video sau sistemele de alertă, ele nu pot compensa lipsa personalului medical certificat.

Şi Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu măsurile prevăzute în document, transmite deputatul Ancuţa Florina Irimia.

Ancuţa Florina Irimia: Siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă. Prin acest proiect oferim un răspuns concret la nevoile reale din spitale, reacţie rapidă în urgenţe, transparenţă şi protecţie.

Camera Deputaţilor este fort decizional în acest caz, actul notiv urmând să fie transmis preşedintelui pentru promulgare.