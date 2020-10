Şeful Clinicii 2 Infecţioase din cadrul Spitalului “Victor Babeş” din Timişoara, Virgil Musta, spune că unitatea medicală a rămas fără Remdesivir, unul dintre antiviralele administrate în tratarea bolnavilor cu COVID-19.

“Discutăm despre o fază controlabilă pe care am avut-o până acum şi despre o fază necontrolabilă a pandemiei, în care lucrurile vor scăpa de sub control şi va fi foarte rău pentru comunitate. (…) Am primit un stoc destul de consistent, dar l-am folosit. Sunt mulţi pacienţi care necesită terapie. Este un medicament util, pe care l-am folosit. Urmează, foarte probabil, să primim. Am făcut comandă la minister, dar în momentul de faţă nu îl avem în spital. Avem medicamente similare ca eficienţă”, a afirmat Virgil Musta.

Medicul a precizat că niciun medicament antiviral nu are eficienţă clar dovedită şi că nici Remdesivir nu poate fi administrat la orice pacient, ci în funcţie de comorbidităţile pe care le are.

De la începutul pandemiei, în judeţul Timiş au fost confirmate 4.380 de cazuri COVID-19. În ultimele 24 de ore, în judeţ au fost înregistrate 82 de noi cazuri, din care 46 de noi îmbolnăviri în Timişoara.

Sursa: Realitatea de Timis