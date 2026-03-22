George Simion: „Sebi Ghiță, să îți fie rușine! Oprește loviturile asupra lui Călin Georgescu!” VIDEO
Liderul AUR, George Simion, a lansat duminică, 22 martie 2026, un atac direct și extrem de dur la adresa lui Sebastian Ghiță, acuzându-l de orchestrarea unei campanii de denigrare împotriva lui Călin Georgescu.
„Să îți fie rușine!” – Mesajul tranșant al lui Simion pentru Ghiță
Într-o declarație care a devenit rapid virală, George Simion a abandonat limbajul diplomatic, somându-l pe fostul deputat și patron media să înceteze atacurile la adresa partenerilor săi politici. Tensiunile mocnite dintre interesele media controlate de Ghiță și nucleul dur al AUR par să fi explodat într-un moment critic pentru stabilitatea opoziției. „Sebi Ghiță, să îți fie rușine! Oprește loviturile asupra lui Călin Georgescu!”, a tunat George Simion, marcând o delimitare clară de influența omului de afaceri.
Călin Georgescu, mărul discordiei între AUR și interesele de culise ale lui Ghiță
Ținta atacurilor invocate de Simion, Călin Georgescu, rămâne o figură polarizantă, extrem de influentă în rândul electoratului suveranist. George Simion sugerează că „loviturile” venite din zona lui Sebastian Ghiță ar avea ca scop destabilizarea candidaturilor viitoare sau slăbirea încrederii în liderii care nu răspund la comenzile oculte de grup.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
