Jaqueline Cristian a intrat prima în concurs şi a izbutit o remontada în duelul cu Maneiro Buzas din Spania, care câştigase primul set cu 6-0. Românca şi-a regăsit cadenţa şi siguranţa loviturilor, impunându-se în următoarele două acte, cu 6-4, 6-2. Scorul este 1-1 acum, în confruntările directe.

Cristian va juca în sferturile de finală ale turneului de la Osaka (Japonia) cu Naomi Osaka, fostul lider mondial WTA. Nipona a trecut în trei seturi de olandeza Suzan Lamens, scor 7-6, 3-6, 6-2, într-o partidă în care a cerut ajutor medical din cauza unei probleme musculare.

Calificare en-fanfare în sferturi şi pentru Sorana Cârstea, 6-3, 6-1 în faţa britanicei Katie Boulter. Sorana va juca în optimi cu învingătoarea dintre Marie Bouzková (Cehia) şi Viktorija Golubovici (Elveţia).