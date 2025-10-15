Haos și revoltă în Timișoara! Sute de locuitori acuză Primăria condusă de Dominic Fritz (USR) că a desființat peste noapte sute de locuri de parcare rezidențiale pe Bulevardul Take Ionescu și Calea Șagului, sub pretextul „coridoarelor verzi” și al „modernizării traficului”.

PARCĂRI DESFIINȚATE, TRAFIC BLOCAT

Oamenii spun că rămân fără locurile plătite prin Timpark, în timp ce lucrările se desfășoară noaptea, blocând circulația ziua.

„Am contract, am plătit locul, iar acum îl distrug! E bătaie de joc!”, spun localnicii.

AVOCATUL CRISTIAN CLIPA: LUCRĂRILE AR PUTEA FI ILEGALE

Avocatul Cristian Clipa cere clarificări privind autorizația de construire:

„Dacă a fost emisă după suspendarea PUG-ului, este nelegală și poate fi atacată în instanță.”

TAKE IONESCU ȘI CALEA ȘAGULUI, TRANSFORMATE ÎN ȘANTIERE

Lucrările de decapare și reasfaltare au blocat complet prima bandă de circulație. Pe Calea Șagului, proiectul „Magistrala Verde” va reduce cu 75% locurile de parcare — din 451 vor rămâne doar 60.

TIMIȘORENII SE ORGANIZEAZĂ

Locuitorii pregătesc petiții și acțiuni în instanță, acuzând abuzuri și lipsă de consultare publică.

„Ne sufocă traficul și ne iau locurile plătite. Asta nu e dezvoltare verde, e haos!”, spun cetățenii.