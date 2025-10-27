Un grav accident rutier a avut loc duminică seară, în județul Timiș: bunicii unei mirese au murit în urma impactului dintre două mașini, la scurt timp după ce au plecat de la nunta nepoatei.

Cei doi se întorceau de la petrecerea din Făget către locuința lor din Crivina de Sus. La ieșirea din oraș, spre Margina, autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident grav, după o coliziune frontală cu un alt vehicul. Bunicii au murit pe loc. Alte trei persoane au fost rănite, iar o a patra a refuzat transportul la spital.

„A fost alertată Stația de Pompieri Făget și la locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ. În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme în care se aflau șase persoane.

Din primele informații rezultă trei victime încarcerate într-un autoturism. Din nefericire, două victime (bărbat și femeie) sunt declarate decedate de către medicul de pe ambulanță”, a transmis ISU Timiș.

Polițiștii au explicat cum s-a produs tragedia. „Un bărbat de 79 de ani a condus un autoturism pe DN 68A, dinspre Făget către Margina, iar într-o curbă la dreapta a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 27 de ani. În urma impactului, conducătorul auto și soția acestuia de 77 de ani, au decedat. De asemenea, alte două femei din autoturismul condus de bărbat, cât și conducătoarea auto au fost rănite și transportate la spital”, a transmis IPJ Timis.

Sursa: Realitatea de Timis