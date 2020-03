Trei noi cazuri de coronavirus au fost confirmate după teste realizate la Timișoara, pentru pacienți din vestul țării. Este vorba despre oameni din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. După ce diagnosticul temut s-a confirmat, aceștia au fost aduși la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Acolo se mai află internată o fată de 16 ani, din Hunedoara.

După o zi de relativă acalmie în vestul țării, în seara zilei de 10 martie trei noi teste, din cele 27 analizate la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babes din Timișoara, au ieșit pozitive.

Unul dintre pacienți este un bărbat de 57 de ani care s-a întors în 9 martie din Italia si se afla in carantinaă, in judetul Arad. O femeie de 26 de ani din Hunedoara și un tânăr de 37 de ani care era deja internat la spitalul de boli infectioase din Resita au fost și ei diagnosticati cu temuta maladie. Toti trei sunt acum internati in saloanele special amenajate la spitalul de boli infectioase din Timisoara. Acolo mai se află si o fată de 16 ani, din Hunedoara, care a fost internată săptămâna trecuta, după ce si tatăl ei a fost diagnosticat cu coronavirus.

In ultima perioadă, au avut raspuns negativ la teste si au fost externati tatăl fetei și o elevă de 15 ani, care invăta la acelasi liceu cu alti doi tineri, de 16 ani, din Timisoara, diagnosticati cu coronavirus, dar care s-au vindecat.

În ultimele zile, numărul celor aflati în izolare la domiciliu, in judetul Timis a scăzut, dar autoritătile se pregatesc pentru situatia in care vor fi oameni care vor intra in carantina. Pentru acestia, in acest moment, in Timis, există 200 de locuri de carantinare si se cauta in continuare solutii pentru suplimentarea acestora, mai ales ca, la frontiera, controalele sunt din ce in ce mai stricte.