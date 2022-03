Un alt instrumentist bănățean renumit a luat calea veșniciei. A murit Pavel Cebzan… Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de colegi și prieteni.

Un mare instrumentist, pastrator al traditiilor populare banatene, s-a stins, duminica. Pavel Cebzan a murit la varsta de 77 de ani.

Nascut la Macedonia, langa Ciacova, in 10 iunie 1944, Pavel Cebzan a fost atras de mic de muzica, fascinat de lautarii vremii. A studiat clarinetul si fluierul si avea doar 17 ani cand a ajuns sa cante alaturi de cei mai vestiti cantareti de muzica populara.

In perioada 1976 -1989 a facut parte din celebra formatie condusa de Gheorghe Zamfir, alaturi de care a concertat in cele mai importante sali de spectacole din lume in Franta, Belgia, Danemarca, SUA, Canada, Japonia, Africa de Sud, Noua Zeelanda, Australia, Israel, Elvetia sau Germania. In grupul maestrului Zamfir banatenii Efta Botoca, Dorin Cuibariu si Pavel Cebzan au avut, poate, cea mai lunga colaborare.

In 1989 s-a stabilit in America, insa venea des sa cante in Banat, in spectacole, la Ruga Timisoarei si alte festivaluri de muzica populara.

Sursa: Realitatea de Timis