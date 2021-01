Alexandru Proteasa a facut anuntul pe pagina sa de Facebook. Vicepresedintele CJ Timis a avut dureri de muschi si dureri de cap, iar aceste simptome l-au facut sa se testeze. Rezultatul a fost pozitiv, astfel ca vicele CJT a intrat in carantina la domiciliu.

Alexandru Proteasa urma sa se si vaccineze impotriva COVID-19, la inceputul saptamanii viitoare. El spune ca nu s-a intalni cu presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, si nici cu vicepresedintele Cristian Mos.

„Astazi, am fost diagnosticat cu virusul Covid 19, ca urmare, voi fi in carantina la domiciliu in urmatoarele 14 zile.

Ieri, am avut cateva simptome specifice – dureri musculare, durere de cap -, asa ca dimineata am facut testul si am primit rezultatul in cursul zilei.

Sper sa nu am alte simptome si sa pot continua de acasa atat tratamentul, cat si o parte dintre sarcinile de la CJ Timis. Urma sa ma vaccinez marti, la spitalul din Lugoj, dar acest demers va fi amanat pana cand specialistii decid ca vaccinarea este oportuna. Cel mai dificil va fi sa stau departe de familie, de sotie si de micutul nostru.

L-am anuntat pe presedintele CJ Timis, Alin Nica, si pe colegul vicepresedinte Cristian Mos. Nu am interactionat fata in fata cu niciunul dintre ei in ultima vreme, preferand sa discutam la telefon cel mai des, pentru a ne proteja pe noi si pe cei dragi cu care venim in contact acasa.

Va doresc tuturor sanatate si cumpatare, in continuare. Virusul este parsiv si poate afecta pe oricine!„, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandru Proteasa.

Sursa: Realitatea de Timis