Victor Ponta, fost premier și actual deputat PSD, a negat categoric existența unor directive interne prin care membrii PSD ar fi oferit voturi candidatului AUR, George Simion, în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Întrebat despre o presupusă recunoaștere a acestui fapt într-o discuție dintre Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, publicată pe TikTok, Ponta a declarat că nu a întâlnit astfel de situații în județul Dâmbovița, unde a făcut campanie.

„Nu știu ce voturi spune Alfred Simonis că s-au dat. Eu am stat în Dâmbovița și nu am văzut așa ceva. Alea au fost voturile pe care le-am luat, am fi vrut să fie mai multe,” a spus Ponta în cadrul unei emisiuni la Digi24.

Ponta a comentat și subiectul interferențelor externe în alegerile din România, afirmând că, în absența unor dovezi clare, acestea ar trebui atribuite greșelilor sau incompetenței consultanților politici. „Dacă președintele unei țări străine spune că există dovezi, eu vreau să le văd. Dar dacă nu sunt, să acceptăm că au fost doar greșeli ale unor consultanți politici,” a declarat fostul premier.

Întrebat dacă aceste declarații ar putea fi o strategie de distragere a atenției de la măsurile nepopulare ale guvernului, Ponta a evitat să ofere un răspuns direct, menționând că preferă să vorbească doar despre lucruri pe care le cunoaște. „Sunt prea mulți oameni în politică care vorbesc despre lucruri pe care nu le înțeleg. Eu prefer să spun lucruri cu substanță,” a adăugat el.

Ponta a mai menționat că poveștile despre implicarea PNL în promovarea lui Călin Georgescu prin sponsorizarea unor clipuri sunt dovedite de instituțiile publice. Totuși, el a reiterat nevoia de claritate și probe în ceea ce privește orice acuzații legate de interferențele externe sau de redirecționarea voturilor în favoarea unor candidați.

Sursa: Newsinn