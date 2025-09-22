FC Rapid București a fost învinsă acasă de FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Rapid, care a deschis scorul prin Alexandru Dobre (59), cu un șut pe centru, din marginea careului, a suferit prima sa înfrângere în acest sezon.

Sibienii au revenit pe finalul partidei și au înscris prin doi atacanți introduși în ultima jumătate de oră, smulgând victoria.

Sergiu Buș (78) a egalat cu un șut din întoarcere la vinclu, iar Aurelian Chițu (90+3) a adus victoria oaspeților, reluând de la 6 metri centrarea lui Nana Antwi, la o ezitare a portarului Marian Aioani.

Rapid a avut ocazii de gol prin Dobre (14) și Cătălin Vulturar (64), iar sibienii au avut p bară, prin Dragoș Albu (18).

La meci au asistat 10.123 de spectatori.

FC Hermannstadt, care venea după două eșecuri consecutive, a obținut prima sa victorie în deplasare în acest sezon.

CFR Cluj a fost ținută în șah de UTA Arad, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Arădenii au fost cei care au deschis scorul, prin autogolul francezului Marcus Coco (50), care a deviat în propria poartă centrarea lui Marinoz Tzionis.

CFR a egalat prin tânărul Lorenzo Biliboc (60), cu un șut din marginea careului.

CFR a ajuns la opt partide consecutive fără victorie în campionat, cinci egaluri și trei eșecuri.

Antrenorul Andrea Mandorlini nu are nicio victorie în campionat de la preluarea echipei (trei egaluri), câștigând însă returul cu BK Haecken, din Conference League (1-0).

UTA are patru egaluri și un eșec în ultimele cinci etape.