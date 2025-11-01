Prima zi din noiembrie aduce vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime care vor depăși 20 de grade Celsius în multe regiuni ale țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza pentru țară

Valorile termice vor fi cuprinse între 13-14°C în nordul Moldovei și până la 24°C în sudul Banatului. Dimineața se va semnala ceață în zonele joase din sud, centru și est, dar aceasta se va risipi treptat. Pe tot parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă, cu soare și vânt slab, mai activ doar în sud-vestul țării.

Vremea în București

În Capitală, prima zi din noiembrie vine cu o atmosferă plăcută de toamnă târzie. Cerul va fi senin, vântul slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca până la 21°C.

Vremea la munte

Și în zonele montane va fi o zi liniștită și neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab, cu intensificări ușoare în masivele sud-vestice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 17°C.

Per total, ziua de sâmbătă aduce o vreme de toamnă blândă, cu mult soare și temperaturi de primăvară, semn că iarna mai are de așteptat.