Salvatorii de la ISU Timiș au fost solicitați să intervină de urgență la un accident care a avut loc pe DN69, pe raza comunei Orțișoara. La locul accidentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMURD și o ambulanță .

În accident au fost implicate un autoturism in care se aflau 2 persoane și o autoutilitară in care se afla doar șoferul. Din nefericire, șoferul autoutilitarei a fost găsit inconștient de echipajele sosite la fața locului, ulterior medicul de pe ambulanța SAJ declarând decesul acestuia. Celelalte 2 persoane au fost evaluate la fața locului, însă refuză transportul la spital.

Pompierii asigură măsurile PSI necesare iar polițiștii au stabilit că: Un barbat in varsta de 30 de ani circula in localitatea Ortisoara pe o strada secundara iar la intersectia cu DN 69 nu a respectat semnificatia indicatorului stop intrand in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar dinspre Arad inspre Timisoara condus de un barbat in varsta de 41 de ani. In urma impactului a rezultat o victimă respectiv barbatul in varsta de 30 de ani, care a decedat. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.