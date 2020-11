Aproximativ 120 de angajați ai primăriei Timișoara nu vor mai primi sporurile pentru gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, din cauza ratei mici de absorbție la nivel local.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că a luat decizia de a suspenda plata acestor sporuri salariale în condițiile în care nivelul fondurilor absorbite este mai mic decât cuantumul banilor achitați.

Edilul a precizat că în ultimii ani primăria Timișoara a contractat proiecte europene în valoare de 460 de milioane de lei, iar rata de absorbție este de 0,22%.

“În această situație în care am cheltuit din această sumă doar 0,22%, doar 1 milion, am aruncat o privire pe sporurile plătite pentru aceste fonduri și am constatat cu surprindere că în ultimii trei ani am plătit până acum, 6,5 milioane de lei pentru sporuri salariale pentru exact aceste proiecte. Asta înseamnă că, pentru a cheltui 1 milion de lei de fonduri europene, am plătit sporuri salariale de aproape 7 milioane de lei. Dacă acest raport vă șochează, vă mai spun o chestie. Aceste sporuri salariale nu sunt plătite din aceste fonduri europene ci din bugetul local, din propriile noastre fonduri. Am decis să suspendăm de luna aceasta aceste sporuri, cel puțin pentru lunile noiembrie și decembrie. Până anul viitor vom dezvolta un sistem prin care aceste sporuri depind de performanță în proiect și nu sunt plătite pur și simplu așa”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul a mai explicat că sporurile erau plătite pentru implementarea și nu pentru scrierea de proiecte europene și puteau fi acordate în proporție de până la 50% din salariul de bază.

“Marele mister pentru mine este că sunt unele proiecte unde nu s-a mișcat nimic, dar eu văd în tabel că cineva a primit un spor de 30 sau 40% pentru 80 de ore într-o lună muncite pentru acest proiect. Dacă intru și mai adânc în raportul de activitate văd o ședință de coordonare de două ore, am niște semne de întrebare. Nu spun că nu este adevărat, dar rezultatul nu corespunde cu efortul produs. Până când nu clarificăm acest sistem, cine și după ce criterii ajunge să primească un astfel de spor, până atunci le suspendăm”, a mai explicat Dominic Fritz.

De această decizie vor fi afectați aproximativ 120 de angajați din cadrul primăriei Timișoara.

Printre proiectele finanțate din fonduri europene dar care sunt blocate se numără cel privind anveloparea blocurilor, care nu a evoluat întrucât au existat mai multe licitații eșuate.

Sursa: Realitatea de Timis