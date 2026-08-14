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Carambol cu trei maşini în judeţul Timiş. Un bărbat a murit, iar alte şase persoane au fost rănite. A fost solicitat elicopterul SMURD-FOTO

FOTO: Pagina de Timiș

FOTO: Pagina de Timiș

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat14 aug. 2026, 10:05
Actualizat14 aug. 2026, 10:53
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineață, în localitatea Jena, județul Timiș. Un bărbat a murit, după ce trei autoturisme, în care se aflau șapte persoane, printre care și un minor, s-au ciocnit violent.

Șapte persoane implicate în accident

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș informează că, vineri dimineață, în jurul orei 8:45, pompierii au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și acordarea primului ajutor în urma unui accident rutier produs în localitatea Jena.

A fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj, iar la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ. De asemenea, a fost alertat elicopterul SMURD Caransebeș.

Potrivit pompierilor, în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau șapte persoane, dintre care un minor.

Un bărbat a murit pe loc

Din nefericire, pentru un bărbat, medicul de ambulanță a declarat decesul. Celelalte persoane implicate în accident primesc îngrijiri medicale la fața locului și sunt conștiente și cooperante.

La fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD, iar traficul în zonă a fost blocat timp de zeci de minute.

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