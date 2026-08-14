Carambol cu trei maşini în judeţul Timiş. Un bărbat a murit, iar alte şase persoane au fost rănite. A fost solicitat elicopterul SMURD-FOTO

Publicat 14 aug. 2026, 10:05 Actualizat 14 aug. 2026, 10:53 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineață, în localitatea Jena, județul Timiș. Un bărbat a murit, după ce trei autoturisme, în care se aflau șapte persoane, printre care și un minor, s-au ciocnit violent.

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