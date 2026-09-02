Sportul este la pământ, dar își face platformă de 26 de milioane. Firmele conectate cu fugarul Ghiță au pus ochii pe sumele colosale din PNRR

Agenția Națională pentru Sport vrea o platformă digitală în valoare de 26,6 milioane de lei. Vorbim despre un proiect care este cofinanțat prin fonduri europene. Însă, mai multe firme controversate care au legături atât cu fugarul Sebastian Ghiță, cât și cu mai multe persoane anchetate de DNA, au intrat în competiția pentru acest contract bănos. Sunt implicate și mai multe companii care sunt cercetate de Consiliul Concurenței.
Agenția Națională pentru Sport a lansat licitația pentru dezvoltarea platformei în luna iunie. Portalul Sportului Românesc va beneficia de minim 13 module funcționale interconectate. Este vorba despre registrul sportivilor și antrenorilor, o interfață de comunicare și o galerie virtuală a marilor sportivi.
Licitație de 26,6 milioane de lei pentru Portalul Sportului Românesc
Până pe 30 iulie, orice companie din domeniu a putut veni cu o ofertă. Până pe 15 octombrie, ANS va trebui să evalueze calificarea companiilor care au intrat în cursa pentru contractul de peste 26 milioane de lei.
Este vorba de 3 asocieri de companii, din care fac parte mai multe firme controversate. Prima asociere de companii, cu firma Phoenix IT SRL drept lider de asociere, este alcătuită din șase companii.
Phoenix IT, lider într-o asociere cu șase companii
Pughin Corvin-Gabriel este cel care deține Phoenix IT SRL și este și administratorul companiei producătoare de sisteme informatice Maguay. Acesta a fost reținut de procurorii DNA în anul 2011 pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dare de mită în formă continuată și pentru două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură directă cu infracțiuni de corupție.
În ultimii 13 ani, firma lui Pughin a încasat peste 700 de milioane de lei din achiziții publice. A beneficiat de contracte cu mai multe instituții ale statului, printre care se numără și Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Software Imagination & Vision, companie cu acționar la Siveco International
Din prima asociere face parte și Software Imagination & Vision SRL. Administratorul firmei este Alexandru Rădășanu, care deține și 12% din Siveco International SA, companie care a colaborat intens cu conglomeratul condus de Sebastian Ghiță.
Trebuie reamintit că în urmă cu 10 ani, Irina Socol, fosta președintă a Siveco International SRL a fost condamnată la doi ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală după ce procurorii au arătat că a prejudiciat statul român cu 3 milioane de euro.
Milionarul fugar este trimis în judecată pentru că ar fi cerut bani de la mai multe companii, printre care și Siveco, pentru atribuirea unor contracte IT cu instituții ale statului.
Legăturile Siveco cu Sebastian Ghiță și dosarele de corupție
De la începutul anului 2019 și până la momentul actual, compania care are legături cu Sebastian Ghiță, a încheiat peste 400 de contracte cu o valoare totală de aproximativ 1,2 miliarde de lei.
A treia asociere de companii, condusă de Unicore SRL, este alcătuită, de asemenea, din alte 6 companii, dintre care face parte și Stefadina Comserv SRL, condusă de Mihai Nicolae. Vorbim despre o firmă care a beneficiat în ultimii 16 ani de peste 750 de contracte cu o valoare brută de peste 127 de milioane de lei.
Stefadina Comserv SRL se numără printre cele opt firme de arhivare aflate în anchetă la Consiliul Concurenței pentru suspiciune de cartel, după ce pensionarii au reclamat facturi de mii de lei pentru documente necesare recalculării pensiilor, tarife cu mult peste plafoanele stabilite oficial de Casa Națională de Pensii.