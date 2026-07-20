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Economie· 1 min citire
Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?
Avion
Publicat20 iul. 2026, 18:42
Actualizat20 iul. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS
Timp de 20 de zile, unul dintre cele mai importante aeroporturi din vestul țării va fi complet oprit, iar toate zborurile vor fi suspendate. Timp de peste 3 săptămâni, niciun avion nu va putea decola sau ateriza la Timișoara.
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