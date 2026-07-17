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Alertă de la ANM. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară -HARTĂ

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat17 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni din România.

Sunt preconizate vijelii și căderi de grindină

Potrivit meteorologilor, în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei, precum și local în Munții Apuseni, sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte, de 1–3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp, existând riscul acumulării rapide de apă și al producerii unor efecte locale.

Val de căldură și caniculă în vestul și sudul țării

Totodată, până sâmbătă seară este valabilă o informare meteorologică Cod galben de căldură și disconfortul termic accentuat în Crișana, Banat și vestul Olteniei.

Meteorologii spun că valul de caniculă se va extinde sâmbătă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în jumătatea sudică a Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu minime de 20–21 de grade.

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