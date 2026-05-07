ANAF a confiscat aproape 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara
Aur confiscat de ANAF
Inspectorii antifraudă ai ANAF au confiscat 17,92 kilograme de aur, în valoare de peste 9 milioane de lei, de la o casă de amanet din Timișoara. Potrivit instituției, aurul provenea din contracte de amanet care nu au fost înregistrate conform legislației.
Inspectorii antifraudă continuă acţiunile de descoperire şi combatere a activităţilor ilicite din domeniul comerţului cu metale preţioase şi au descoperit, la o casă de amanet din Timişoara, 17,92 kilograme de aur, care erau deţinute ilicit, precizează ANAF, într-un comunicat.
"Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede şi părţi de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţele specifice ale societăţii controlate. Pentru deţinerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, respectiv amenda contravenţională şi confiscarea cantităţii de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România", arată sursa citată.
Sancțiunile aplicate
Pentru nerespectarea legislației privind regimul metalelor prețioase, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale, constând în amendă și confiscarea întregii cantități de aur, în baza OUG nr. 190/2000.
Bilanțul controalelor antifraudă din acest an
ANAF precizează că, în acest an, controalele antifraudă din domeniul metalelor prețioase au dus la confiscarea a peste 70 de kilograme de aur și a șase milioane de lei, considerate venituri ilicite.
„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici şi promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili”, mai arată instituția.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:24 - ”Nu mai putem depinde de americani”
- 14:26 - Anca Alexandrescu dezvăluie sistemul care l-a crescut pe Bolojan: În spatele lui s-a aliniat absolut toată propaganda din 1989-1990 și până acum
- 14:24 - Moment special pentru Cristi Chivu după titlul din Serie A: întâlnire cu Papa la Vatican
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News