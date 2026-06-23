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Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial
Lionel Messi
Toată atenția lumii fotbalului a fost din nou îndreptată spre Lionel Messi, iar din tribune, ca de fiecare dată, nu a lipsit soția sa, Antonela Roccuzzo, care i-a fost alături pe tot parcursul meciului Argentina – Austria.
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