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Asistent medical trimis în judecată după ce ar fi cerut 900 de euro pentru a interveni în cazul unui pacient
Trimis în judecată
Publicat14 aug. 2026, 14:02
SursăRealitatea.Net
Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, județul Timiș, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins 900 de euro de la aparținătorul unui pacient internat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi promis că va interveni pe lângă medicul șef al secției pentru ca pacientul să rămână internat în continuare.
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