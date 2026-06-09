Atac rusesc cu drone și rachete asupra regiunii Harkov: trei morți și 18 răniți

Sursă: realitatea.net

Rusia a lansat în noaptea de marți, 9 iunie, un nou atac cu drone și rachete asupra regiunii Harkov, în urma căruia trei persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite.

Cele mai multe victime au fost înregistrate în orașul Harkov, unde 15 persoane au fost rănite în timpul valului de atacuri cu drone.

„Până în acest moment, au fost confirmate 11 lovituri cu drone asupra Harkovului, iar două drone s-au prăbușit fără să detoneze”, a declarat primarul orașului, Ihor Terekhov.

Potrivit autorităților locale, atacurile au provocat distrugeri în mai multe zone ale orașului. Au fost avariate mașini, o cafenea și clădirea unei companii de utilități.

„Inamicul a lovit blocuri de locuințe, întreprinderi civile, magazine, mașini și infrastructura urbană. Una dintre drone a lovit un bloc cu mai multe etaje. Doar printr-un miracol nu au existat victime. Mașinile din apropierea clădirii au ars, zeci de vehicule au fost avariate, iar geamurile clădirilor din jur au fost sparte”, a spus Terekhov, conform presei ucrainene.

Trei persoane au murit în Ciuhuiv

Un alt atac a avut loc în orașul Ciuhuiv, aflat la aproximativ 28 de kilometri sud-est de Harkov. Acolo, trei persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite după un atac cu rachete, potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor au fost afectate locuințe, clădiri comerciale, garaje și mai multe mașini. De asemenea, un teren acoperit cu vegetație a fost cuprins de flăcări.

Negocierile pentru armistițiu rămân blocate

Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii civile din orașele Ucrainei, în timp ce negocierile pentru un posibil armistițiu rămân fără rezultat. În ciuda tentativelor de mediere susținute de Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin a refuzat în repetate rânduri propunerile privind încetarea focului. Liderul de la Kremlin a respins inclusiv scrisoarea deschisă transmisă recent de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Documentul arăta că Rusia și Ucraina ar trebui să înceapă negocieri directe și preciza că „alți participanți specifici pot fi incluși în acest format bilateral deja inițiat între noi”.