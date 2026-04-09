Captură de peste 3 milioane de lei în Timiș: articole vestimentare suspecte de contrafacere, descoperite într-un TIR

Inspectorii vamali au descoperit, în județul Timiș, un transport impresionant de articole de îmbrăcăminte suspecte de contrafacere, cu o valoare estimată la peste 3 milioane de lei. Marfa era transportată cu un automarfar condus de un cetățean turc și avea ca destinație finală Olanda.

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Vamală Română, verificările au fost efectuate de echipele mobile din cadrul Direcției Regionale Vamale Timișoara. Vehiculul, înmatriculat în România, a fost supus unui control detaliat, în urma căruia au fost descoperite nu mai puțin de 41.422 de articole de îmbrăcăminte.

Produsele purtau însemnele unor mărci cunoscute și există suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală.

Marfa, reținută pentru expertiză

Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de autorități și urmează să fie analizată de reprezentanții oficiali ai brandurilor vizate. Aceștia vor stabili dacă produsele sunt, într-adevăr, contrafăcute.

Operațiunea a fost coordonată de Serviciul Coordonare Echipe Mobile din cadrul Autorității Vamale Române, care a gestionat atât selecția transportului, cât și desfășurarea controlului.

Transport din Turcia către Europa de Vest

Conform datelor oficiale, transportul avea ca punct de plecare Turcia și urma să ajungă în Olanda, fiind parte a unui flux comercial internațional. Cazul ridică noi semne de întrebare privind amploarea fenomenului de contrafacere și distribuție a produselor ilegale pe piața europeană.

Autoritățile vamale subliniază că astfel de controale sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor și a drepturilor de proprietate intelectuală. Produsele contrafăcute pot afecta atât economia, cât și siguranța cumpărătorilor, motiv pentru care acțiunile de prevenire și combatere rămân o prioritate.

Ancheta în acest caz este în desfășurare, urmând ca, în funcție de rezultatele expertizei, să fie dispuse măsurile legale care se impun.