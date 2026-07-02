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CFR Călători suplimentează cursele pentru Beach, Please! Programul noilor trenuri

CFR

CFR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 17:05

CFR Călători a anunțat introducerea a două trenuri suplimentare pe ruta Constanța – Mangalia și retur, pentru a facilita transportul turiștilor și al participanților la festivalul „Beach, Please!”, organizat în luna iulie pe litoral.

Măsura va fi aplicată în perioada desfășurării evenimentului, când se estimează un număr ridicat de călători către stațiunile de la Marea Neagră.

Programul trenurilor suplimentare

Potrivit companiei feroviare, în perioada 8/9 – 12/13 iulie va circula trenul Regio 13881, care va pleca din Constanța la ora 23:20 și va ajunge în Mangalia la ora 00:47.

De asemenea, în perioada 9 – 13 iulie va fi introdus trenul Regio 13882, cu plecare din Mangalia la ora 03:28 și sosire în Constanța la ora 04:55.

Opriri în principalele stațiuni de pe litoral

Ambele trenuri vor opri în toate stațiile importante de pe traseu, respectiv Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun, oferind astfel o alternativă pentru participanții la festival și pentru ceilalți turiști aflați pe litoral.

Reprezentanții CFR Călători au precizat că, pe lângă introducerea acestor curse speciale, vor suplimenta și numărul de vagoane la celelalte trenuri care circulă pe relația Constanța – Mangalia, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea materialului rulant.

Compania susține că măsurile au fost luate pentru a adapta oferta de transport la creșterea sezonieră a numărului de călători și pentru a facilita deplasările spre stațiunile de pe litoral în perioada festivalului.

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