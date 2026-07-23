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Cod galben de furtuni în România: vijelii, grindină și ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat - HARTA

Ploaie

Ploaie

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat23 iul. 2026, 10:42
SursăRealitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Prima avertizare este valabilă joi, 23 iulie, iar cea de-a doua va intra în vigoare vineri, 24 iulie.

În zonele afectate, vântul poate atinge la rafală 70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 40-50 de litri pe metru pătrat.

Cod galben în opt județe

Joi, între orele 13:00 și 21:00, sunt vizate județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova.

În vestul și nord-vestul țării vor fi vijelii cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

În Dâmbovița și Prahova sunt așteptate noi ploi puternice, după problemele provocate de vremea rea în ultimele zile. Aici se pot strânge 20-40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu aproximativ 50 de kilometri pe oră.

Furtunile continuă și vineri

O altă atenționare Cod galben va fi valabilă vineri, 24 iulie, între orele 12:00 și 21:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, zonele montane, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Vântul va avea rafale de 50-70 de kilometri pe oră, iar în câteva ore se pot acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat și, izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat.

Furtuni de scurtă durată pot apărea și în alte regiuni ale țării. ANM va actualiza avertizările în funcție de evoluția vremii.

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