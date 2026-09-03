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Conflict sângeros în plină stradă, la Sânnicolau Mare. Patru agresori au fost reținuți

Conflict violent in Timis

Conflict violent in Timis

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat3 sept. 2026, 07:12
SursăRealitatea PLUS

Bătaie ca în vestul sălbatic pe străzile din Sânnicolau Mare! Mai mulți indivizi și-au împărțit pumni, picioare și s-au bătut cu bâtele! Unul dintre bărbați a căzut la pământ sub ploaia de lovituri, iar ceilalți au continuat să îl lovească. Atenție, imaginile au un puternic impact emoțional!

Scenele halucinante s-ar fi declanșat din cauza unei neînțelegeri legate de o datorie. Polițiștii spun că patru bărbați cu vârste între 17 și 30 de ani i-au atacat pe alți trei. Dintre aceștia, patru au fost reținuți, inclusiv minorul de 17 ani.

Persoanele agresate au fost transportate la spital cu multiple lovituri, inclusiv în zona capului. Scandalos este că unul dintre bătăușii reținuți a fost arestat și în trecut.

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