Conflict sângeros în plină stradă, la Sânnicolau Mare. Patru agresori au fost reținuți

Publicat 3 sept. 2026, 07:12 Sursă Realitatea PLUS

Bătaie ca în vestul sălbatic pe străzile din Sânnicolau Mare! Mai mulți indivizi și-au împărțit pumni, picioare și s-au bătut cu bâtele! Unul dintre bărbați a căzut la pământ sub ploaia de lovituri, iar ceilalți au continuat să îl lovească. Atenție, imaginile au un puternic impact emoțional!

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