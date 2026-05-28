Cutremur în PNL: Un primar a fost condamnat definitiv într-un dosar de trafic de droguri

Cutremur politic în județul Brașov, unde Silviu-Mircea Șchiopu, primarul PNL al comunei Ungra, a fost condamnat definitiv la închisoare pentru trafic de droguri de risc. Decizia istorică a fost pronunțată joi, 28 mai 2026, de Curtea de Apel Brașov, în urma unei anchete complexe instrumentate de procurorii DIICOT.

O dispută juridică legată de comercializarea produselor derivate din cannabis s-a încheiat cu o decizie definitivă a magistraților din Brașov. Curtea de Apel a reanalizat pedepsele stabilite în prima instanță și a dispus condamnări cu executare pentru persoanele implicate, deschizând totodată calea pentru schimbări la nivelul conducerii administrative a localității Ungra.

Pedepse reduse la apel, dar sentința rămâne privativă de libertate

Magistrații Curții de Apel Brașov au admis parțial contestațiile formulate de inculpați împotriva deciziei Tribunalului Brașov din vara anului 2025, însă modificările au vizat exclusiv recalcularea cuantumului pedepselor. Pentru Silviu-Mircea Șchiopu, edilul din Ungra, judecătorii au redus timpul de detenție de la un an și șase luni la un an și patru luni, menținând încadrarea de trafic de droguri de risc.

În cadrul aceluiași dosar, Darrout Elian a primit o pedeapsă similară, de un an și patru luni de închisoare. Instanța a respins solicitarea acestuia de a-i fi schimbată încadrarea juridică în deținere de substanțe interzise pentru consum propriu. În ceea ce privește persoanele juridice implicate în rețeaua comercială – societățile Ungra CBD SRL și Natural CBD SRL – judecătorii au decis scăderea amenzilor penale de la 15.000 de lei la 12.000 de lei pentru fiecare entitate. Apelul înaintat de procurorii DIICOT a fost respins ca nefondat.

Afacerea cu extract de cânepă care a declanșat perchezițiile DIICOT

Rădăcinile acestui dosar penal se află în amplele acțiuni de control desfășurate în anul 2021. La acea vreme, anchetatorii DIICOT au pus în executare peste 20 de mandate de percheziție în mai multe județe, printre care Brașov, Sibiu, Timiș și Cluj, vizând rețele de magazine care distribuiau produse pe bază de cannabidiol (CBD) obținute din culturi de cânepă. Printre spațiile verificate s-a numărat și magazinul online gestionat de firma în care era implicat alesul local din Ungra.

Piața produselor CBD a generat numeroase controverse de natură juridică în ultima perioadă. Deși substanța CBD în sine nu intră sub incidența legii substanțelor interzise, preparatele care conțin compuși ce depășesc limitele legale stabilite de legislația națională sau care nu respectă normele stricte de punere pe piață pot atrage automat răspunderea penală a comercianților. Experții în domeniu avertizează că simpla invocare a pragului minim de THC nu reprezintă o garanție juridică absolută în fața instanțelor în cazul produselor finite.

Mecanismul administrativ pentru vacantarea postului de primar

Rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești declanșează procedurile prevăzute de Codul administrativ pentru încetarea timpurie a mandatului de primar. Legislația prevede că pierderea calității de ales local intervine de drept în momentul unei condamnări definitive la o pedeapsă cu executare în regim de detenție.

Pașii legali includ întocmirea unui raport de către secretarul general al comunei în termen de cel mult 10 zile de la hotărârea instanței și transmiterea acestuia către Instituția Prefectului. Ulterior, prefectul va emite ordinul oficial prin care se constată vacantarea postului, act ce poate fi atacat de cel vizat în instanța de contencios administrativ. După finalizarea acestor etape, Executivul are obligația de a stabili data scrutinului parțial, noile alegeri pentru conducerea primăriei urmând să fie organizate într-un interval de maximum 90 de instruire.

Impact politic major la nivel județean

Situația juridică a edilului adâncește problemele de imagine pentru filiala PNL Brașov, care s-a confruntat în ultima perioadă cu multiple investigații ce vizează lideri locali. Pe lista numelor din județ care au făcut obiectul unor anchete sau verificări de integritate ori incompatibilitate se numără Liviu Cocoș, Șerban Todorică, Carmen Top Ferghete, Liviu Dragomir sau Ovidiu Ovesea, alături de alți reprezentanți din comune precum Moieciu, Beclean sau Fundata. Spre deosebire de dosarele aflate în faza de cercetare penală, cazul de la Ungra reprezintă o vulnerabilitate majoră prin prisma unei sentințe de condamnare definitive.

În paralel, atenția publică din regiune a fost reținută și de situația unui parlamentar local, senatorul POT Ciprian Pintea. Acesta deține o condamnare cu suspendare de un an și două luni pentru conducerea unui vehicul fără permis valid, fiind obligat la muncă în folosul comunității. Parcursul său a generat comentarii și din cauza unor erori bizare din CV-ul oficial depus la Senat, unde au fost modificate ulterior perioadele de studii liceale și au fost eliminate referiri la o platformă online de socializare matrimonială.