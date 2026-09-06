Advertising
Actualitate· 1 min citire
Cutremur în România, duminică dimineața
cutremur / Profimedia
Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs duminică dimineața, 6 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:04Noi trageri LOTO duminică 6 septembrie. Ce premii sunt puse în joc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
- 07:58Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Ce a surprins radarul MApN/A fost emis mesaj Ro-Alert
- 16:41Încă o porțiune din Autostrada Moldovei va fi deschisă circulației. Ultimele lucrări, aproape finalizate
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News