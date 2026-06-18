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Actualitate· 1 min citire
Dominic Fritz află astăzi dacă pierde Primăria Timișoarei: verdict definitiv în procesul cu ANI
Domic Fritz
Publicat18 iun. 2026, 08:34
SursăRealitatea.net
În scurt timp, judecătorii Curții Supreme vor da verdictul în cazul lui Dominic Fritz. Liderul USR a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, după ce imediat după ce a câștigat Primăria Timișoarei, a semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui plan urbanistic zonal.
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