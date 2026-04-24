Dumitru Dragomir, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl puneam premier pe Călin Georgescu – VIDEO
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri spectaculoase în platoul televiziunii poporului și demască toate manevrele făcute în subteranele politicii. Cel supranumit «oracolul de la Bălcești» a disecat personajele politice ale momentului, de la Nicușor Dan la Ilie Bolojan și de la Călin Georgescu la George Simion.
Principalele declarații:
Despre Nicușor Dan
De 6 luni monitorizez ce spune în public și în privat Nicușor Dan. Și vreau să spun că nu greșește. Oamenii mă înjură, dar eu sunt învățată precum câinele la prune, cu înjurăturile.
Nicușor se ferește să greșească ca dracu’ de tămâie, n-a încălcat niciodată Constituția, mai ales că USR îl așteaptă la cotitură, mai ales că acum i-au devenit dușmani, că nu le-a pus procurorii.
Jocurile din PSD, grupul de la Cluj și grupul de sud
Acum câteva zile erau Dâncu cu o echipă la un loc din București, era și Ponta și fruntați de la PSD. Convingerea mea este că au vrut să-i pună un pic piedică Sudului, că dacă lovești în sud îi pui piedică și lui Grindeanu. Grindeanu, fără Olguța și Manda, nu putea face nimic fără aceștia doi.
Olguța e foarte deșteaptă, o știu de când eram colegi la PSR, îl făcea și pe Vadim. Și soțul ei este omul dracu’, l-am subestimat pe Claudiu Manda. El a făcut avere înainte și după aia a intrat în politică.
Despre Călin Georgescu
Eu, dacă eram în locul lui Nicușor Dan, ce făceam? Îl puneam premier pe Călin Georgescu. S-ar fi putut să refuze. (…) Dacă nu-l numește Nicușor Dan prim-ministru, Georgescu este pierdut pentru politica românească. Este foarte deștept și oamenii de genul ăsta încurcă. Eu vă spun că, dacă Nicușor face asta, liniștește țara.
Nedreptatea care i s-a făcut lui Georgescu nu se îndreaptă, rămâne nedreptate, singura soluție ar fi ca Nicușor să-l propună ca premier.
Despre George Simion și AUR
Chiar dacă nu e doctor docent, Simion nu este un politician rău. N-am treabă nici cu el, dar trebuie să fii politician ca să ridici partidul de la zero la 40 la sută. A făcut greșeli. Inevitabil, este tânăr, n-are încă experiență.
AUR nu cred că va fi la guvernare, pentru că sunt piedici din afară; poate să le dea câteva posturi de secretari de stat. AUR este perceput ca fiind al poporului, iar populația este aruncată în derizoriu, contează doar în ziua votului.
