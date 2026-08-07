Miracol medical pentru o femeie de 82 de ani. Și-a recăpătat vederea cu ajutorul unei tehnologii bazate pe AI

O femeie în vârstă de 82 de ani și-a recăpătat parțial vederea în urma unei intervenții medicale complexe realizate într-un spital din apropiere de Torino. Procedura a folosit o tehnologie de ultimă generație, bazată pe un implant retinian și pe un sistem asistat de inteligență artificială.
Pentru pacientă, rezultatul a fost unul emoționant. După perioada în care nu mai putea vedea, femeia a avut din nou acces la informații vizuale, iar experiența a fost una pe care nu credea că o va mai trăi.
Tehnologia care poate reda vederea
Intervenția face parte dintr-o nouă generație de tratamente pentru persoanele care și-au pierdut vederea din cauza unor afecțiuni degenerative ale retinei. Un astfel de sistem utilizează un implant foarte mic, plasat sub retină, împreună cu ochelari speciali care transmit informații către implant.
În studiile clinice recente, tehnologia a demonstrat că poate îmbunătăți semnificativ vederea centrală la pacienți cu atrofie geografică asociată degenerescenței maculare. Cercetările publicate în New England Journal of Medicine au arătat rezultate promițătoare după implantarea sistemului.
„Nu credeam că voi putea vedea din nou”
Pentru femeia de 82 de ani, intervenția a însemnat mai mult decât o procedură medicală. După ce și-a pierdut vederea, posibilitatea de a distinge din nou imagini i-a oferit o perspectivă pe care nu o mai considera realistă.
Tehnologia nu reproduce însă vederea naturală în toate detaliile. Sistemele actuale oferă o formă limitată de vedere artificială, iar imaginile pot fi percepute diferit față de vederea normală. În cazul implanturilor de tip PRIMA, de exemplu, sistemul este conceput pentru a restabili vederea centrală afectată de degenerescența maculară.
Rezultatele obținute până acum sunt considerate un pas important în dezvoltarea tehnologiilor destinate persoanelor cu pierderi severe de vedere. Cercetătorii continuă să lucreze la îmbunătățirea rezoluției și a modului în care imaginile sunt percepute de pacienți.