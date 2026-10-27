Polițist din Timișoara, trimis în judecată: a dat ponturi hoților care au furat un milion de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 oct. 2026, 17:48

Un polițist din Timișoara a fost trimis în judecată pentru că ar fi furnizat informații confidențiale unei persoane implicate în furturi din locuințe, prejudiciu estimat la un milion de euro.

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